Ancora lavori in viale Regione, la Polizia Municipale: “Usate altre strade”

L'appello per il secondo giorno di interventi

PALERMO – Evitare viale Regione Siciliana in direzione Trapani, utilizzando percorsi alternativi da via Messina Marine o corso dei Mille o mezzi pubblici come il treno. È il suggerimento del Comando Polizia municipale di Palermo, che in una nota comunica che i lavori sulle corsie centrali di viale Regione proseguiranno anche mercoledì 9 aprile.

Le operazioni, che martedì 8 aprile hanno già creato lunghe code, sono legate all’ammodernamento della pubblica illuminazione. Le maestranze inizieranno alle 4 del mattino a rimuovere le deviazioni posizionate in direzione Catania per installarle sulla carreggiata opposta, verso Trapani, dove rimarranno per le successive 24 ore.

Deviazioni e tempi tecnici

Saranno attivate due distinte deviazioni lungo il tratto interessato dai lavori. La prima sarà posizionata all’altezza del Ponte Bonagia, mentre la seconda si troverà poco prima del sottovia Calatafimi.

Le deviazioni resteranno in opera per un periodo di 24 ore consecutive. La durata è dovuta ai tempi tecnici necessari per l’assestamento del conglomerato in cemento utilizzato durante gli interventi di ripristino del manto stradale.

L’intervento

Durante le operazioni di cantiere, due pattuglie della Polizia Municipale sorveglieranno costantemente il tratto di viale Regione Siciliana interessato. Nonostante ciò, nella giornata di martedì 8 aprile si sono registrate significative code che hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità delle zone limitrofe.

La Polizia Municipale assicura il massimo impegno per regolare la circolazione, e sottolinea che i lavori, finalizzati a potenziare l’illuminazione della circonvallazione, sono inderogabili e avranno una durata limitata a un solo giorno.