Le fibrillazioni nel governo, possibile incontro Draghi-Conte

Dopo cinque ore finisce il consiglio nazionale del M5s, attesa per quello che accadrà

1' DI LETTURA

Si è concluso qualche ora fa il Consiglio nazionale del M5s dal quale si attendeva una decisione sul voto di fiducia di domani al Senato sul decreto Aiuti.

Possibile ora un nuovo incontro tra Conte e il premier Draghi.

Il presidente del Veneto Zaia si augura che il governo non cada perchè teme ‘un limbo pericoloso’, la Lega

precisa: ‘Ovviamente non ci auguriamo crisi o perdite di tempo, sono altri che stanno facendo e disfando. Sicuramente non si può andare avanti così’.

Dal leader del Pd Letta arriva un invito alla responsabilità: ‘È paradossale mettere a rischio il governo ora, non alla logica dello scarica barile: se cade, si vota e vincerà chi è capace ora di dare risposte al Paese’.