Le forze dell’ordine presidiano le vie della movida: zero incidenti

Sono stati segnalati 7 posteggiatori abusivi in centro

CATANIA – Ancora un fine settimana all’insegna dei controlli sulla movida: zero incidenti né automobilisti ubriachi. Poliziotti, carabinieri e finanzieri, assieme alla Polizia locale, hanno svolto i loro presidi nelle principali zone battute dai frequentatori della movida catanese.

Gli agenti della Questura, con la Scientifica, il Reparto Mobile e la Polizia Locale, hanno controllato il centro storico e, in particolare, piazza Nettuno, piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Filomena e via Gemmellaro, oltre che il lungomare fino a piazza Mancini Battaglia.

I pattugliamenti

In quest’ultima zona la polizia, assieme ai militari della Guardia di Finanza, ha assicurato un costante pattugliamento nel corso della intera notte. In piazza Nettuno sono state elevate multe per mancato uso del casco ai motociclisti e altre irregolarità.

Le moto volanti hanno colto in flagrante sette posteggiatori abusivi in via Alcide De Gasperi, piazza Turi Ferro, Borsellino e Manganelli. Due di loro sono stati denunciati per violazione del divieto di frequentazione di quelle zone.

San Cristoforo

I Carabinieri, con un equipaggio della Compagnia di Fontanarossa e una gazzella del Nucleo Radiomobile di Catania, si sono concentrati su San Cristoforo, le zone del Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele, ma anche sul lungomare Kennedy.

I militari sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché la guida in stato d’ebbrezza e quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Le multe

Nello specifico, sono state controllate 65 persone, tra fruitori della movida/utenti della strada e 46 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 9 contestazioni con importo complessivo di € 3.500 circa, tra cui 1 per guida senza casco, con il fermo del relativo scooter, 2 per mancata assicurazione del veicolo, 1 per guida con il telefono cellulare in mano.

In questo modo tutto si è svolto regolarmente, non ci sono stati incidenti e il sabato è stato vissuto all’insegna della tranquillità pure dai turisti che in questo periodo affollano il centro storico e il lungomare di viale Kennedy.