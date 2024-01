“Le luci del cuore”, la mostra con le opere iperrealiste di Alessandro Meli

Si potrà assistere gratuitamente alla rassegna

PALERMO – Dopo cinque anni, tornano esposte le opere di Alessandro Meli con la mostra ‘Le luci del cuore’. Dal 5 al 21 gennaio 2024, la rassegna sarà disponibile gratuitamente (non c’è bisogno neanche del biglietto) presso lo spazio espositivo “Ridotto” ai Cantieri culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4.