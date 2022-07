“Le urne hanno punito la Lega, partito cambi o non avrà speranze”

Il capogruppo Gelarda: “Risultati pessimi”

2' DI LETTURA

PALERMO – La riflessione è affidata a un post su Facebook, ma è la spia di un malessere non isolato. I risultati delle ultime elezioni di Palermo non hanno premiato la Lega di Matteo Salvini, la cui lista (sotto le insegne del simbolo “Prima l’Italia”) è riuscita a superare la soglia di sbarramento per appena due decimali, eleggendo comunque tre consiglieri. Tra chi non ce l’ha fatta c’è Igor Gelarda, capogruppo uscente e per anni volto del partito in città, che oggi sui social si lancia in un’analisi del voto.

“Riflessioni che a mio parere avrebbe dovuto fare, convocando subito una assemblea plenaria di iscritti, di quei pochi amministratori che ci sono rimasti e dirigenza, il segretario regionale del partito Nino Minardo che se ne è però guardato bene – scrive Gelarda – Il risultato a Palermo è stato assolutamente insoddisfacente, un pericoloso campanello d’allarme che dovrebbe indurre Matteo Salvini a rivedere profondamente l’assetto del partito a livello regionale, dando di nuovo voce ai territori. Siamo passati da un risultato incredibile del 21% alle Europee di 3 anni fa al 2,5 % di Agrigento di un anno e mezzo fa e a un 5% per miracolo di Palermo adesso. E quando dico miracolo intendo che a Palermo avevamo una forza teoricamente invincibile sul campo: cinque consiglieri comunali uscenti, due deputati regionali, un assessore regionale e un deputato nazionale, tutti palermitani. Tutti quanti insieme siamo riusciti a superare di appena 250 voti lo sbarramento! È chiaro che il partito in Sicilia non è più attrattivo, non incarna più quella forza di rottura con la mala politica siciliana che la gente si aspettava”.

“Quello dell’astensionismo – continua Gelarda – è il dato più grave di Palermo praticamente ignorato da tutti. E la Lega, che in Sicilia non ha dato risposte, è stata punita. Per quale motivo oggi un siciliano dovrebbe votare ancora la Lega, un partito che non ha rotto con gli schemi del passato, che in Sicilia è gestita da persone che hanno già governato senza che nulla cambiasse nell’Isola? Ecco perché adesso chiedo un profondo momento di riflessione da parte di Matteo Salvini, perché io voglio stare in un partito che affronta le necessità delle persone, in un partito che non deve chiudersi nei palazzi e chiedere solo posti di potere. Altrimenti non ha senso e si viene puniti come lo siamo stati noi il 12 giugno a Palermo. Ho comunicato questo a Matteo Salvini e mi aspetto, adesso, che si faccia una seria riflessione e la Lega cambi completamente aspetto e assetto in Sicilia o già alle prossime Regionali non avrà alcuna speranza”.