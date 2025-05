Le indagini

È caccia all’assassino a Legnano, nel milanese, dopo il brutale omicidio di Vasilica Potincu, una donna romena di 35 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di via Stelvio 16, con un coltello conficcato nella schiena.

Il corpo della vittima, scoperto nel primo pomeriggio, presentava numerose coltellate, e una piccola mannaia da cucina è stata repertata accanto a lei. La tragica scoperta è stata fatta da una vicina di casa.

Uscita per una passeggiata domenicale, la donna si è insospettita dopo aver notato la porta dell’appartamento di Vasilica aperto. A quel punto ha deciso di entrare per verificare che tutto fosse nella norma e si è trovata davanti alla terribile scena: la 35enne riversa a terra priva di vita in una pozza di sangue.

Sotto shock la donna è ritornata di corsa in casa sua e ha chiamato il 112, dando immediatamente l’allarme.