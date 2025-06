Indagini in corso e interrogatori serrati

LEONFORTE (ENNA) – La procura di Enna ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Romano, il settantanovenne ucciso ieri nella sua casa, in via Valenti, in pieno centro cittadino. Gli inquirenti, indaga il commissariato di Leonforte, stanno provando a ricostruire un delitto dai contorni non chiari. Il pensionato che era vedovo, viveva da solo.

Dopo la morte della moglie i due figli si sono trasferiti nel Nord Italia. L’uomo sarebbe stato colpito con un martello trovato vicino al cadavere. Non ci sono segni di effrazione sulla porta. Intervistata, ieri, dopo aver parlato con gli inquirenti, la figlia Giovanna a Live Sicilia ha dichiarato che si aspetta che venga fatta giustizia. La notizia è circolata sin da ieri mattina, quando il rinvenimento del cadavere ha aperto a una ridda di ipotesi.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e dei social, dove unanime è stato il cordoglio dei leonfortesi e l’orrore per il brutale delitto. Va specificato che ancora gli investigatori non hanno rotto il silenzio, imposto dalla Procura, e che le notizie trapelano sotto forma di indiscrezione sin dall’inizio.

