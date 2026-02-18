Lesioni e violenza sessuale nel Trapanese: chiesti 13 anni di carcere

La richiesta di pena della Pm Stefania Tredici per un 37enne

MARSALA – Tredici anni e mezzo di carcere sono stati invocati dal pm Stefania Tredici per un 37enne di Mazara del Vallo (L.L.) processato, in tribunale, a Marsala, per maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale all’ex compagna. I fatti contestati vanno dal 2015 al 2023.

Lesioni e violenza sessuale nel Trapanese

Secondo l’accusa, l’uomo, che ha precedenti per lesioni personali e fatti di droga, “animato da ossessiva gelosia” avrebbe ripetutamente maltrattato la donna, “sottoponendola a continue vessazioni, infliggendole sofferenze psichiche e morali”.

L’avrebbe, inoltre, spesso insultata, minacciata di morte e picchiata.