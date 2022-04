Letta: “Chiediamo al governo un intervento choc”

“Occorre impedire che l'incendio sociale divampi“

PALERMO – “Alle volte ho l’impressione che noi siamo gli unici che sostengono il governo” lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta affrontando, a Palermo, con i giornalisti la pagina di politica nazionale. “Stare al governo vuol dire assumersi la responsabilità di dire la verità ai cittadini. Nessuno di noi – spiega Letta – è privo di dubbi. Abbiamo vissuto la pandemia e stiamo vivendo il ritorno in Europa della guerra. Siamo l’unico partito che sta seriamente al governo”.

Letta parla delle questioni economiche. “Abbiamo il coraggio di dire la verità e oggi la verità è che stiamo entrando in recessione. La situazione peggiorerà, a meno che non si intervenga a livello europeo e nazionale. A livello europeo questo vuol dire intervenire con forza sul prezzo del gas. A livello nazionale chiediamo un intervento choc di intervento con un assegno energia per le famiglie e il taglio del cuneo fiscale”. Per il segretario Dem numerose possono essere le fonti di finanziamento: la tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, le risorse di bilancio positive ottenute grazie all’andamento dell’economia e se necessario uno scostamento di bilancio. “Le famiglie – ha detto Letta – non pagano le bollette così come le imprese. Occorre impedire che l’incendio sociale divampi. Dobbiamo apprendere da quanto è accaduto nel 2008, anno in cui decisioni di austerità causarono successivamente danni ancora maggiori. Se scoppierà una crisi sociale ed economica che non saremo in grado di gestire – ha aggiunto il segretario PD – saremo incapaci di aiutare la costruzione della pace”.