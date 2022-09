Letta: “Tre settimane per evitare che l’Italia sprofondi a destra”

“O noi o loro. O il futuro o il passato. O il progresso o la conservazione reazionaria. O la giustizia sociale o il privilegio e la rendita“

Il 25 settembre gli italiani saranno chiamati a decidere il prossimo Governo che guiderà il Paese, a queste elezioni mancano tre settimane e saranno “tre settimane per scongiurare quello che da una vita intera combattiamo, ciascuno come può e come sente. Scongiurare che l’Italia sprofondi a destra e si consegni a chi vuole riportarla indietro, a un passato di disuguaglianze, isolamento, discriminazioni”. È quanto scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in una lettera indirizzata ai circoli del partito e ai militanti.

“Non c’è alternativa possibile, lo sappiamo tutti: o noi o loro – scrive il leader dem -. O il futuro o il passato. O il progresso o la conservazione reazionaria. O la giustizia sociale o il privilegio e la rendita. O la destra o la sinistra. Chi nega che in fondo sia solo questa la scelta, semplicemente mente. Oppure antepone, come troppe volte è accaduto in passato, i suoi calcoli di parte o le sue ansie di affermazione personale agli interessi della nazione. Non lasciamo nulla di intentato. Ogni voto in più è un argine in più, un progetto di futuro in più, una sicurezza in più per i nostri figli e le nostre figlie”.

“Raccontate le proposte del programma, spiegatele con il cuore e con la testa, ascoltate le critiche e trasformatele in nuove energie. Perché il Pd è l’ultimo partito vero. Il Pd è il partito democratico che si batte e semplicemente esiste per la cura e il presidio della democrazia. Per questo dobbiamo chiedere a ogni cittadina e ogni cittadino di scegliere. Di scegliere per l’Italia Democratica e Progressista. Di scegliere il Pd”, è l’invito ai militanti.