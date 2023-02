Sicilia, i libici tentano il sequestro di quattro pescherecci

Tre motopesca mazaresi ed una di Pozzallo salvati grazie all’intervento della Marina Militare

1' DI LETTURA

Venerdì scorso l’intervento di una unità della nostra Marina Militare ha evitato il sequestro di quattro motopesca da parte di una motovedetta libica. A rendere noto l’accaduto è stato Vito Gancitano, presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo. Tre motopesca, “Pegaso”, “Giacomo Gancitano” e “Twenty Three”, appartengono alla marineria mazarese, il quarto, “Vincenzo Ruta” alla marineria peschereccia di Pozzallo.

Il tentativo di sequestro

Il tentativo di sequestro è stato compiuto a 80 miglia da Tripoli, in acque internazionali, fuori da quella zona di mare che la Libia dal 2005 rivendica quale propria. Mentre i libici chiedevano alle quattro nostre unità di fermare i motori, i rispettivi comandanti hanno chiesto l’aiuto della nave militare “San Marco”, e in poco tempo la zona di mare dove si trovavano i motopesca è stata raggiunta da un elicottero alzatosi in volo della nave militare italiana. A quel punto i militari libici abbandonavano il tratto di mare, giustificando via radio un guasto al proprio radar, tale da provocare una erronea presenza nelle loro acque territoriali dei pescherecci italiani.

Gancitano: “I nostri pescatori hanno bisogno di più tutela”

“Assistiamo ancora una volta – dice Gancitano – al tentativo di sequestro, da parte delle vedette libiche, di pescherecci mazaresi. Mentre il nostro governo discute con le autorità libiche sulle problematiche che attanagliano il Mediterraneo, gli stessi libici tentano il sequestro. Questa volta, per fortuna, la nostra Marina militare ha evitato che ciò potesse accadere. I nostri pescatori hanno bisogno di più tutela”.