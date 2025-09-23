Librino, approvata la vendita degli immobili delle forze dell’ordine

Buceti (FdI) e Miraglia (FI): “Traguardo storico dopo dieci anni di attesa”

CATANIA – Dopo oltre dieci anni di attesa, con un incessante lavoro effettuato dalla X Commissione Urbanistica presieduta dall’Avvocato Erio Buceti (Fratelli d’Italia) e dalla VIII Commissione Servizi Sociali, presieduta da Melania Miraglia (Forza Italia), ieri sera in Consiglio Comunale è stato finalmente deliberato il Regolamento che consentirà la vendita degli immobili assegnati alle Forze dell’Ordine siti in Viale Moncada 11/D e H e Viale Nitta 12/C – D ed E.

Nei compendi immobiliari si trovano oltre 270 alloggi che furono edificati a seguito della Delibera CIPE del 20 dicembre 1991 con la quale venne avviato il programma straordinario di edilizia residenziale.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.12.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20.05.2015 n° 115, determinò le procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ma il Comune di Catania, sebbene le formali istanze di vendita avanzate dalle Forze dell’Ordine, già assegnatarie degli immobili, rimase silente con ogni consequenziale pregiudizio in danno degli istanti.

“Lavoriamo alla redazione del regolamento, congiuntamente all’Assessore Giuseppe Marletta e al Direttore del Patrimonio, Architetto Marina Galeazzi, nonché con l’importante ausilio dello IACP per il tramite del Presidente, Angelo Sicali, e del proprio Dirigente, Dott.ssa Patrizia Giambarveri, da oltre quindici mesi e siamo orgogliosi di aver apposto la parola fine ad una procedura che ha fatto scaturire un ingiustificato contenzioso fondato sul lassismo della Pubblica Amministrazione” – dichiarano congiuntamente i Presidenti delle Commissioni, Erio Buceti e Melania Miraglia.

Con la delibera comunale del regolamento si potrà finalmente consentire alle Forze dell’Ordine di acquistare l’unità immobiliare già oggetto di assegnazione da parte della Prefettura di Catania.