Librino, spaccio e codici della droga: raffica di arresti dei carabinieri VIDEO

Indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania

CATANIA – Con il termine “camicie” si indicava la cocaina. “Crackers” stava per crack ed un apparentemente innocuo termine come “giubbotto” serviva a riferimento della marijuana. È scattato all’alba di oggi l’operazione “Fossa dei Leoni II” che ha portato allo smantellamento di una fiorente piazza di spaccio operante da tempo lungo il Viale Grimaldi. Ci troviamo nel perimetro del quartiere di Librino in un’area conosciuta come “Fosse dei leoni” per l’appunto. Un giro d’affari da migliaia di euro al giorno riconducibile al clan dei Cappello.

Sono oltre 100 i militari del Comando provinciale dei carabinieri che, assieme ai reparti specializzati, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale etneo nei confronti di 14 indagati. E la provincia interessata non è solo quella di Catania: l’operazione si è allargata a Palermo, Cosenza ed Enna. Per tutti l’accusa è di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Su quel tratto denominato “Fossa dei leoni” si sono concentrate in molte circostanze numerose operazioni delle Forze dell’Ordine nonché l’approfondimento di diverse testate nazionali.

La particolare conformazione urbanistica che dà il nome all’area in questione permette ai pusher di controllare tranquillamente chiunque entra ed esce. Qui si trovano palazzoni con anfratti e angoli nascosti. Ed in questa organizzatissima piazza di spaccio ognuno ha un ruolo preciso: che sia vedetta, cassiere o pusher. Di certo, qui si può acquistare senza disperarsi troppo polvere bianca ed erba.

Dal Comando di piazza Verga fanno sapere che “nel corso dell’attività, i carabinieri hanno eseguito complessivamente 26 arresti in flagranza di reato, sequestrato circa 67 chilogrammi di droga, in prevalenza marijuana, due pistole, un fucile e cartucce di vario calibro”.