Licata, alimenti non tracciati o mal conservati: sanzioni per 20 ambulanti

I controlli dei carabinieri

LICATA – Sono più di 20 i venditori ambulanti che a Licata sono stati trovati da carabinieri a commercializzare alimenti privi di tracciabilità o conservati senza rispettare le minime normative igienico-sanitarie. In totale, a loro carico, sono state elevate sanzioni per oltre 80 mila euro.

Durante le operazioni di controllo, militari dell’Arma hanno sequestrato oltre 200 chilogrammi di prodotti ittici, oltre 4 tonnellate di frutta e circa 2 tonnellate di verdura. La frutta e la verdura ritenute idonee al consumo sono state devolute alle parrocchie del territorio tramite la Caritas Diocesana.