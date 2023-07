L’incendio all’aeroporto di Catania, voli dirottati su Palermo e Trapani

Sette aerei arrivati nella notte al 'Falcone-Borsellino'

PALERMO – L’incendio all’aeroporto di Catania mette in allarme l’intero sistema aeroportuale siciliano nei giorni cruciali dell’estate. Le fiamme che si sono sviluppate all’interno del ‘Vincenzo Bellini’ nella tarda serata di domenica hanno costretto l’Enac a intervenire, e così sono stati sette i voli dirottati in piena notte su Palermo.

I voli dirottati su Palermo e Trapani

Al ‘Falcone-Borsellino’ sono atterrati due aerei provenienti da Roma-Fiumicino, oltre che voli in arrivo da Torino, Milano Linate, Milano-Malpensa, Malta e Casablanca. Impegnato anche Birgi: all’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ sono già atterrati due voli provenienti da Budapest e Bergamo. Questi gli altri voli in arrivo a Trapani e che erano previsti originariamente a Catania: Malta, Malpensa, Bologna, Venezia e Fiumicino. Birgi nel pomeriggio sarà base anche per altri voli da e verso Fiumicino, Cagliari, Malpensa, Bologna, Bari, Marsiglia, Pisa e Bergamo. I voli che atterreranno a Trapani sono tutti operati dalla compagnia aerea Ryanair.

La vicinanza di Gesap e Airgest

“Solidarietà alla Sac e a tutti i colleghi di Catania – si legge sulla pagina Facebook di Gesap, società che gestisce l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’ -. Palermo è a disposizione per dare una mano di aiuto”. Vicinanza è stata espressa anche da Airgest, società di gestione del ‘Vincenzo Florio’: “L’aeroporto di Trapani e Airgest, società di gestione dello scalo, seguono con attenzione le vicende che hanno colpito l’aeroporto di Catania e desiderano esprimere a Sac la propria vicinanza, auspicando che torni ad essere, nel più breve tempo possibile, il pilastro della mobilità siciliana. Forza! Siamo con voi e siamo pronti a dare il nostro supporto”.