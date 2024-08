L’incendio e la casa distrutta alla coppia con figli: inizia la raccolta fondi

Interviene il sindaco

CINISI (PALERMO) – Un incendio ha distrutto la scorsa notte l’appartamento di una coppia a Cinisi, dove vivevano con i loro due figli. Le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito. La famiglia è riuscita a mettersi in salvo e i vigili del fuoco sono hanno spento il rogo ma i danni sono ingenti.

L’incendio e la raccolta fondi

“L’amministrazione comunale esprime solidarietà nei confronti di Alessia Saputo e Rino De Lisi che, a causa di un incendio, hanno perso la propria casa e tutti i loro averi. Ci siamo subito attivati per dare supporto a questa famiglia – dice il sindaco Vera Abbate – Un plauso alla cittadinanza che si è subito attivata per creare una raccolta fondi per le prime necessità”.