L’inchiesta sugli appalti truccati, sit-in del Pd: “Sistema malato”

"Non basta rimuovere i dirigenti"

PALERMO – “Cuffaro, Romano, Schifani, mandiamoli via”. E’ la manifestazione che il Pd Sicilia ha organizzato a Palermo, davanti alla sede dell’assessorato alla Famiglia.

Dopo l’inchiesta che ha coinvolto Totò Cuffaro, Saverio Romano e altri 16 indagati, circa venti persone si sono radunate in via Trinacria 34 per chiedere le dimissioni del governo Schifani. Tra queste, la deputata regionale e vicesegretaria Valentina Chinnici, la presidente del Pd Sicilia Cleo Li Calzi e il presidente dell’ottava circoscrizione, Marcello Longo.

Chinnici: “Sistema malato”

“Non basta rimuovere i dirigenti quando ci sono responsabilità politiche gravissime – ha detto Chinnici durante il sit in -. Se emerge davvero una prassi consolidata di divulgare prima i bandi per gli amici la politica dovrà prendersi le sue responsabilità e andarsene a casa, liberandoci così da un sistema veramente malato che ci indigna e ci fa vergognare davanti a tutta l’Italia”.