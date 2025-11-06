L’incidente mortale e il dolore di Borgo Nuovo: “Vito, amico di tutti”

Vito Tomasino ha perso la vita nello scontro tra il suo furgone e un camion

PALERMO – “Un incidente mortale. Non riesco a consolare il mio cuore, mancherai a tutti. Un amico come te era una grande fortuna per ognuno di noi. Eri affettuoso, umile, sincero, senza alcuna ombra di cattiveria o malvagità e la cosa ancora più bella divertente sempre con tutti, con grande rispetto il sole nella vita di tutti quelli che ti hanno conosciuto”.

La dinamica

E’ solo uno dei messaggi per Vito Tomasino, l’uomo di 65 anni che ieri pomeriggio, 5 novrembre, ha perso la vita nello scontro tra due mezzi a Palermo. L’incidente mortale si è verificato tra viale Regione Siciliana e l’inizio di via Messina Montagne. Tomasino si trovava alla guida del suo furgoncino quando è avvenuto il terribile impatto con un camion. I sanitari del 118 l’hanno traportato d’urgenza al Civico, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Il dolore di Borgo Nuovo

La notizia ha gettato in un profondo sconforto tutto il quartiere di Borgo Nuovo, dove Tomasino abitava. Lascia la moglie e due figli. In tanti lo conoscevano perché da anni lavorava come vetraio e con il suo furgone era sempre pronto a intervenire da un capo all’altro della città. In queste ore sono decine i messaggi di cordoglio per il 65enne.

Chi lo conosceva affida il proprio dolore ai social e si stringe attorno alla famiglia, cercando di dare coraggio e ricordando i momenti trascorsi insieme. “Lo conoscevo da una vita, giocavamo a carte insieme – scrivono -. Un giorno lo faremo anche lassù”.

“Un amico amorevole”

Vincenzo scrive: “Mi dispiace apprendere queste notizie specialmente se è un tuo amico caro, sempre disponibile, amorevole. Pochi giorni fa mi aveva fatto gli auguri per il compleanno. Quando ho saputo quello che è successo sono stato male. Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia Tomasino. A te, amico mio, chiedo a Dio di sederti al suo fianco così proteggerai la tua famiglia e guiderai i tuoi nipoti a camminare nella giusta via e con la fede del Signore”.

L’incidente mortale e l’ultimo saluto

Dopo l’incidente mortale, nel quartiere ci sono incredulità e dolore. “Vito era una persona perbene, un amico di cui potevi fidarti. Siamo tutti sconvolti, con il cuore a pezzi. Era l’amico di tutti, non riusciamo a credere che non potremo più riabbracciarlo”. Sabato 8 novembre sarà il giorno dell’addio. I funerali di Vito Tomasino si svolgeranno nella chiesa di Santa Cristina, a Borgo Nuovo.

L’incidente mortale in centro a Palermo

Si tratta del secondo incidente mortale a Palermo nel giro di pochi giorni. Il 3 novembre ha perso la vita Giuseppe Gargano, pittore di 78 anni. Fatale, lo scontro tra la sua bici e uno scooter elettrico, avvenuto tra le vie Simone Corleo e Archimede, in pieno centro città.