L’incidente mortale sulla A18: resta in prognosi riservata il 24enne VIDEO

Le parole di Gianfranco Longo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Cannizzaro.

1' DI LETTURA

CATANIA. Il 24enne rimasto ferito ieri pomeriggio nell’incidente sulla A18 nei pressi di Fiumefreddo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo i primi accertamenti e trattamenti al Trauma Center del Pronto Soccorso, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico in urgenza per la frattura esposta a un piede; è assistito anche dagli specialisti del Centro Ustioni per la cura delle lesioni causate dal contatto con l’asfalto. Come riferisce il dott. Gianfranco Longo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Cannizzaro, le condizioni del giovane sono stazionarie ma, data la gravità dell’incidente, la prognosi resta riservata: dovrà infatti essere sottoposto a ulteriori esami strumentali per la valutazione del trauma cranico riportato e di altro trauma al ginocchio. Solo successivamente gli specialisti potranno sciogliere la prognosi.