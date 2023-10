Linux Day ai Cantieri, a Palermo si parla di intelligenza artificiale

Il convegno per esplorare le nuove frontiere dell'informatica

Esplorare le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale basate su progetti open source che stanno contribuendo a plasmare il futuro di questa tecnologia. Questo il tema del convegno che si terrà il 28 ottobre ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo per il Linux Day 2023.

“In un mondo sempre più connesso e digitalizzato, l’intelligenza artificiale rappresenta una delle forze trainanti del progresso tecnologico e della trasformazione sociale – si legge in una nota degli organizzatori -. E nel cuore di questa rivoluzione si trova la filosofia open source, che ha permesso di condividere, collaborare e innovare in modo aperto e trasparente. Scopriremo come la collaborazione aperta ha accelerato l’innovazione, rendendo l’Ia accessibile a una vasta gamma di persone e organizzazioni in tutto il mondo. Discuteremo delle questioni di sicurezza, della privacy e delle implicazioni sociali legate all’Ia e all’open source, ponendo l’accento sulla necessità di un approccio responsabile e consapevole. Inoltre, esamineremo come l’open source abbia favorito l’accesso all’Ia, rendendo possibile l’utilizzo di strumenti e risorse avanzate per tutti, indipendentemente dalle risorse finanziarie. Questo convegno sarà un’opportunità straordinaria per ampliare la nostra comprensione dell’intelligenza artificiale e dell’opensource, condividere esperienze e creare nuove collaborazioni”.