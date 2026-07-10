Lite tra parenti a Palermo, arrestato il cognato della vittima

Per lui l'accusa è di omicidio preterintenzionale

PALERMO – È stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale, Fabio Palumbo, 52 anni, cognato di Giacomo Margarini, 48 anni deceduto ieri dopo una violenta lite in strada a Sferracavallo a Palermo.

La prima ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, coordinati dalla pm Carmela Romano, il dramma è iniziato in una palazzina di via Emmanuele Palazzotto.

Palumbo, rientrando a casa, avrebbe notato una finestra aperta, ipotizzando un tentativo di furto da parte del cognato. Da lì è scaturita una accesa discussione, che ha spinto Margarini a fuggire in strada. L’inseguimento si è concluso circa un centinaio di metri più avanti, in una stradina che porta a via Sferracavallo.

Nel corso della colluttazione, Margarini è rimasto schiacciato dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocato. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Margarini con problemi di droga era seguito dall’Asp.

Margarini lascia una compagna e un figlio piccolo con cui aveva vissuto per un periodo fuori Palermo. Palumbo è stato rinchiuso nel carcere di Pagliarelli.