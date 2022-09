Lo spoglio infinito dei voti: mancano all’appello 48 sezioni

La parola passa ai tribunali

PALERMO – Al quarto giorno dalla chiusura dei seggi non c’è ancora il dato definitivo sulle elezioni regionali siciliane. Il contatore del portale web della Regione è fermo a 5.250 sezioni su 5.298. Tutto fermo da mercoledì sera, quando si è registrato l’ultimo passo avanti: la validazione da parte della prefettura di Palermo dei dati relativi alle sei sezioni del Comune di Marineo che ha chiuso definitivamente lo spoglio per le elezioni nel Palermitano.

Ancora stallo in 48 sezioni

Resta lo stallo per quanto riguarda le altre 48 sezioni. una situazione che rischia di allungare i tempi per l’insediamento della nuova Assemblea regionale siciliana. Nello specifico: 43 nel Siracusano (42 nel capoluogo e una a Lentini); due nella città di Agrigento; due nel Comune di Villalba, nel Nisseno; e una a Misiliscemi, in provincia di Trapani. Anche in questi casi le prefetture si erano accorte delle incongruenze nei verbali dei seggi e avevano stoppato la convalida dei risultati.

La parola ai tribunali

Come spiega l’Ufficio elettorale della Regione Siciliana, le schede elettorali sono state trasmesse agli Uffici centrali dei Tribunali competenti per circoscrizione. Questi ultimi effettueranno le verifiche del caso e procederanno allo spoglio delle schede eventualmente non scrutinate, determinando i voti validi ottenuti da ciascuna lista e i voti validi di preferenza di ciascun candidato. Una volta definite queste operazioni, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale comunicherà gli esiti di questa verifica all’Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte di Appello di Palermo, e quest’ultimo determinerà il superamento o meno della soglia di sbarramento del 5% da parte delle singole liste.