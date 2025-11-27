Lombardo (ScN): “71 mezzi Ast inutilizzati per colpe procedurali”

"Per sopperire alla mancanza si deve fare ricorso al nolo"

PALERMO – “Sono 71 gli autobus di proprietà dell’Ast che non possono essere impiegati nei servizi extraurbani, seppur in condizioni di efficienza tecnica, perché non inseriti, a suo tempo, nel provvedimento di deroga del Mit relativo ai veicoli euro 3, adottato con decreto dirigenziale del 29 dicembre 2023″. Lo dice il deputato regionale di ScN Giuseppe Lombardo.

“Il Mit non ha potuto recepire le integrazioni formulate da Ast perché sono state trasmesse agli uffici regionali competenti oltre la tempistica, indicata dall’assessorato regionale, che ne avrebbe consentito l’inoltro nei termini utili- sostiene Lombardo – Il risultato è che per sopperire all’impossibilità di far circolare questi 71 mezzi, la governance pro tempore, già nel 2024, ha fatto ricorso in misura sempre più rilevante all’impiego di autobus acquisiti mediante nolo a caldo, con ripercussioni sull’operatività degli uffici movimento delle sedi periferiche, costretti ad accorpamenti di turni e corse per contenere gli effetti della riduzione del parco mezzi sulla produzione dei servizi”.

Una situazione che “oltre a generare significative difficoltà logistiche ha determinato un aggravio strutturale dei costi necessari a garantire la regolarità della produzione chilometrica”, aggiunge. Lombardo chiede al governatore Renato Schifani di sapere se “nella qualità di socio unico di Ast non ritenga necessario accertare con urgenza quali uffici, dirigenti o figure amministrative abbiano concorso, con omissioni o ritardi, alla tardiva trasmissione dei dati e alla conseguente mancata inclusione dei mezzi nell’elenco ministeriale recante la deroga al divieto di circolazione per i veicoli euro 3”.