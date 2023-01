L’omicidio di Bagheria, giovedì l’udienza per la convalida del fermo

Gli agenti della squadra mobile stanno proseguendo nelle indagini per cercare di chiarire alcuni punti oscuri della vicenda

PALERMO – Si terrà giovedì l’udienza di convalida del fermo davanti al gip del tribunale per i minorenni della ragazza che ha confessato di avere ucciso la madre a Bagheria.

La giovane dopo avere raccontato alla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna di avere ucciso la madre si è chiusa nel più totale silenzio. La studentessa del liceo di Bagheria è sorvegliata a vista.

Gli agenti della squadra mobile stanno proseguendo nelle indagini per cercare di chiarire alcuni punti oscuri della vicenda. In queste ore stanno sentendo i vicini di casa, molti dei quali legati da un rapporto di parentela con la vittima e la giovane e quanti conoscevano sia la madre che la figlia.

In tanti hanno raccontato dei dissidi nati nell’ultimo periodo tra il genitore e la studentessa. Il padre di origini polacche le aveva lasciate molti anni fa. Pare che la figlia non avesse più intenzione di restare in casa con la madre.