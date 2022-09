Lorefice: “La fede di Dalla Chiesa ci illumina ancora oggi”

L'arcivescovo di Palermo ricorda il prefetto ucciso dalla mafia

PALERMO – “‘Fede’, ‘credo’, sono termini che il Generale Carlo Alberto non sbandiera ma che menziona spesso nei suoi interventi, soprattutto quando si rivolge agli uomini dell’arma o ai suoi cari, o scrive all’amata Dora strappata improvvisamente e prematuramente al suo affetto”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice nel corso dell’omelia in cattedrale per l’anniversario della strage di via Isidoro Carini a Palermo.

“Il 31 marzo – 1 aprile 1978, annota nel suo diario: “Sono sempre stato un credente. Oggi voglio avere quella fede; voglio avere più fede”. – ha aggiunto Lorefice – E manifesta la ferma volontà di voler tornare «alla pienezza di un “Credo”, di quel Credo che è stata per me una cara, dolce costante”. La fede del Generale Carlo Albero Dalla Chiesa ci illumina e ci guida ancora oggi: la fede negli uomini e nelle donne che “sanno ciò che fanno”, e la fede in Dio che ci vuole consapevoli e liberi da ogni condizionamento; liberi da ogni potere che limita e opprime la dignità umana e che impedisce la convivenza giusta, solidale, inclusiva e pacifica delle nostre città; soprattutto una convivenza libera dalle organizzazioni mafiose e terroristiche, dall’illegalità a dalle connivenze subdole e pervasive”.