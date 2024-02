Lorenzo non ce l’ha fatta, travolto mentre era alla guida del monopattino

Donati gli organi

CATANIA – Ha lottato sino all’ultimo. Otto giorni in coma dopo l’incidente in via Vincenzo Giuffrida mentre era a bordo di un monopattino: travolto da un’auto Lorenzo Isaia, però, non ce l’ha fatta. Se n’è andato a 50 anni, compiuti lo scorso dicembre, dopo il disperato tentativo dei medici del Cannizzaro di salvarlo. L’incidente è avvenuto lo scorso 31 gennaio.

L’adolescenza e gli studi a Messina, poi il ritorno a Catania. La notizia ha rimbalzato in città e tra i suoi amici: e sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e incredulità per la sua scomparsa.

Eppure, in tutta questa disperazione l’ultimo gesto di Lorenzo Isaia richiama alla vita: i suoi organi sono stati donati.