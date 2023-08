All'orizzonte anche un cambio al vertice degli uffici di via Notarbartolo

PALERMO – Dal pensionamento al ritorno nella veste di consulente a titolo gratuito. È la strada percorsa in nove mesi dall’ormai ex dirigente Generale del dipartimento Turismo della Regione Siciliana, Lucia Di Fatta. Dopo avere salutato gli uffici di via Notarbartolo nell’autunno 2022, Di Fatta ora è stata richiamata dall’assessore al Turismo, Elvira Amata: per sei mesi presterà la sua consulenza a titolo gratuito con il compito di redigere “i provvedimenti di indirizzo politico finalizzati allo sviluppo delle attività amministrative di competenza dell’assessorato, con particolare riferimento – precisa il decreto di nomina – all’utilizzo dei fondi regionali, nazionali ed europei”.

Le grane dell’assessorato al Turismo

Per Di Fatta, quindi, un ritorno negli uffici che ha diretto per tutto il periodo del governo Musumeci. In quei cinque anni alla guida dell’assessorato c’erano stati Sandro Pappalardo e poi, dopo l’interim dello stesso Musumeci, Manlio Messina. Quest’ultimo, uomo forte di Fratelli d’Italia arrivato alla corte di Musumeci nel 2019, ha ottenuto poi un seggio alla Camera. In Sicilia il partito di Giorgia Meloni è riuscito a tenere in mano uno degli assessorati strategici della Regione, dal quale, però, sono nati non pochi problemi che hanno avuto inevitabili ricadute sul governo guidato da Renato Schifani. Sono gli anni nei quali hanno origine quelli che saranno ribattezzati come i casi Cannes, al culmine del quale ci fu la staffetta interna a FdI tra Francesco Paolo Scarpinato e Amata, e ‘SeeSicily’. Quest’ultima vicenda è finita nel mirino della stessa Autorità di Audit regionale che vigila sui progetti cofinanziati dall’Unione europea. Su Cannes e sugli affidamenti alla società lussemburghese ‘Absolute Blue’, poi revocati dall’esecutivo Schifani, ha invece aperto un fascicolo la Procura di Palermo.

Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana

Dipartimento Turismo, si cambia

Al dipartimento Turismo Di Fatta trova, almeno per il momento, Antonio Catrini Cono, il dirigente arrivato a gennaio di quest’anno che aveva aperto il capitolo ‘SeeSicily’ chiedendo agli albergatori la restituzione delle somme incassate per i pernottamenti dei turisti mai erogati. Cono Catrini, però, sembra destinato ancora una volta a cambiare dipartimento. Nell’aria, come anticipato nei giorni scorsi da LiveSicilia, c’è un avvicendamento con un’altra dirigente, Maria Concetta Antinoro, attualmente alla direzione dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea. Un cambio caldeggiato anche da Amata per via del poco feeling registrato in questi mesi con Catrini Cono. Per l’avvicendamento, però, servirà una decisione formale della Giunta.