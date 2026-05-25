L’Udc di Bagheria si struttura: scelti coordinatore, vice e direttivo

Le scelte dello scudocrociato

BAGHERIA (PALERMO) – L’Udc di Bagheria rafforza la propria struttura territoriale con la costituzione del direttivo cittadino e l’attribuzione di incarichi su temi prioritari per la città.

Il segretario regionale del partito, Decio Terrana, ha espresso “pieno apprezzamento” per la squadra costituita: “Bagheria dimostra ancora una volta di avere energie fresche e competenze concrete da mettere al servizio della comunità – afferma -. Il lavoro che parte oggi è un segnale di radicamento e di responsabilità verso il territorio. A Eugenio, Toni ed a tutti i responsabili va il mio incoraggiamento a lavorare con serietà e spirito di servizio”.

Maurizio Lo Galbo, responsabile degli enti locali provinciali e della formazione della lista regionale, ha aggiunto:

“Conoscendo ognuno di loro sono certo che faranno un lavoro egregio e che porteranno avanti istanze pregnanti per il territorio, perché amano Bagheria e vogliono il suo bene in tutte le sue forme”.

Le nomine dell’Udc a Bagheria

Queste le nomine decise: Eugenio Diliberto, coordinatore cittadino, laureato in Economia aziendale, è da sempre impegnato nel sociale e al servizio delle fasce più fragili; Toni Crivello, vice coordinatore cittadino e responsabile per la frazione marinara di Aspra, dipendente dell’Iacp e conoscitore di Aspra, sarà il punto di riferimento per raccogliere e portare avanti le istanze dei residenti; Stefano Di Benedetto, responsabile delle Politiche sociali, gestisce un Caf a Bagheria e da oltre 20 anni opera nel settore, con una conoscenza delle problematiche sociali del territorio; Giuseppe Lo Buglio, responsabile delle Attività produttive, con una esperienza maturata nell’affrontare le criticità del settore; Michelangelo Morreale, responsabile Contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, legalità e trasparenza, criminologo bagherese, segue casi irrisolti di rilievo nazionale; Lino D’Amico, responsabile della Sicurezza stradale e generale, ex agente della polizia municipale di Bagheria con oltre 40 anni di servizio, si occuperà di contrasto alla microcriminalità e di educazione alla guida consapevole; Rossana Terrana, delegata alla Valorizzazione del ruolo della donna e del territorio, nutrizionista e docente.

“Il lavoro di strutturazione dell’Udc proseguirà coinvolgendo altri settori strategici e territori di tutta la provincia compreso il suggestivo litorale della costa verde, con l’obiettivo di rispondere all’interesse collettivo e migliorare il territorio”, dice una nota del partito.