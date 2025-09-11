Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Ast

La delibera dell'assemblea dei soci

PALERMO – Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), la società pubblica controllata dalla Regione Siciliana che gestisce il trasporto pubblico interurbano nell’isola.

L’assemblea dei soci, su indicazione della Presidenza della Regione, ha deliberato oggi la nomina del nuovo vertice aziendale che subentra al dimissionario Alessandro Virgara, alla guida della società nell’ultimo anno.

Il nuovo presidente porterà avanti il piano di rilancio aziendale e l’implementazione dei progetti di rinnovamento della flotta e dei servizi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e qualità del trasporto pubblico regionale.

Ternullo (FI): “Scelta che accolgo con favore”

La nomina di Luigi Genovese al vertice dell’Ast “rappresenta una scelta che accolgo con favore. Con lui ho avuto modo di condividere l’esperienza della scorsa legislatura all’Assemblea regionale siciliana e ne ho potuto apprezzare la serietà, la preparazione e le capacità”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

“Sono certa che saprà affrontare con impegno e visione le sfide che attendono l’azienda, a beneficio del territorio e della collettività. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico”.

Di Paola (M5S): “Schifani colma sua incapacità di governo con nomine”

“Schifani pensa di mettere una pezza alla sua incapacità di governare l’isola colmandola con le nomine politiche. Un modus operandi tipico delle destre che fa scappare le migliori intelligenze della nostra Isola ma accontenta le appartenenze politiche. Fra due anni quando andremo al governo affideremo le braccia operative della nostra Regione alle migliori intelligenze scegliendole per merito e non per curriculum politico”. E’ il commento del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola alla nomina di Luigi Genovese a presidente dell’AST, Azienda Siciliana Trasporti, da parte del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.