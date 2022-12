Lutto cittadino a Racalmuto, il sindaco: “Rispetto per le vittime”

"Si stanno perdendo di vista i valori fondamentali"

1' DI LETTURA

RACALMUTO (AGRIGENTO) – “Il duplice omicidio di contrada Stazione mette grande agitazione nel paese, una realtà di 7 mila abitanti dove tutti ci conosciamo. Il Comune proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali per rispetto di queste due povere vittime”. Lo ha detto il sindaco di Racalmuto (Agrigento), Vincenzo Maniglia, in merito all’omicidio dei coniugi Sedita.

“Si stanno perdendo di vista i valori fondamentali”

“Denunciamo un sistema sociale che sta perdendo di vista i valori fondamentali. Il Municipio sta procedendo all’assunzione di due assistenti sociali, l’ufficio deve essere potenziato – ha detto Maniglia – . Stiamo infatti attenzionando altri casi di particolare disagio familiare. Le istituzioni, i servizi sociali e sanitari, il Comune, carabinieri e polizia dobbiamo vedere come porre rimedio perché forse gli anni della pandemia da Covid hanno ulteriormente acutizzato fenomeni di liti familiari che poi sfociano in fatti criminali come quello verificatosi a Racalmuto”.