Il caso, coniugi uccisi nell’Agrigentino: fermato il figlio

L'arma sarebbe una mannaia da macellaio.

Palermo. Il pm Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella hanno firmato, nella notte, il fermo di indiziato di delitto di Giuseppe Sedita, 34 anni, di Racalmuto per il duplice omicidio dei genitori. Salvatore Sedita, 66 anni, e Rosa Sardo, 62, sono stati trovati ieri pomeriggio in un lago di sangue nell’appartamento di una delle palazzine di alloggi popolari di via Rosario Livatino, assassinati con una mannaia da macellaio. E’ stata una delle figlie a trovare i corpi dei genitori. Anche la donna è stata lungamente ascoltata nella notte dai carabinieri in caserma.