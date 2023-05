Lutto nel mondo dell’arte, morto Maurizio Sturiale

Se n'è andato ieri, 10 maggio. I funerali si terranno domani, alle 10, nella chiesa di San Francesco di Paola (zona porto).

1' DI LETTURA

CATANIA – Ieri, il 10 maggio, è morto Maurizio Sturiale, volto noto dell’artigianato catanese ma non solo. Maurizio è stato un punto di riferimento e una guida del mondo artistico e culturale della zona. Nel suo negozio, in passato anche galleria d’arte, sono passate le firme e le creazioni di numerosi artisti. Sturiale era nome conosciuto anche da chi con l’arte aveva poca dimestichezza: i suoi consigli erano considerati determinanti per la scelta di una tela, di un disegno, di qualsiasi opera d’arte per arredare la propria casa.

Ciò che contraddistingueva Maurizio Sturiale era la sua passione. La passione per il suo lavoro, l’amore smisurato per quello che faceva ogni giorno senza stancarsi mai. Una passione che travolgeva chi lavorava con lui ma anche chi lo ha visto e frequentato solo per pochi minuti. Ad ognuno ha insegnato qualcosa.

Lascia una famiglia, tanti amici e conoscenti attoniti e inconsolabili, certi di aver avuto accanto una persona speciale che illuminava ogni cosa che faceva nella sua vita privata così come in quella professionale. Ognuno ha un suo ricordo da custodire ed ognuno sente ancora la sua voce incoraggiare, spronare o tranquillizzare.

Per coloro che desiderano dare un ultimo saluto, i funerali di Maurizio Sturiale si terranno nella chiesa di San Francesco di Paola (zona porto) venerdì 12 maggio alle ore 10.