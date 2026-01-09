La commemorazione si è svolta a Custonaci, nel Trapanese

CUSTONACI (TRAPANI) – Commemorazione, in occasione del trentesimo anniversario dell’uccisione dell’agente della polizia penitenziaria Giuseppe Montalto e del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino. Si è svolta a Custonaci. Hanno partecipato il sottosegretario agli Interni Andrea Delmastro, la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, e il senatore di Fdi Raoul Russo.

“Giuseppe Di Matteo fu vittima innocente, trent’anni fa, della più feroce violenza mafiosa. Nel ricordarlo esprimo profondo cordoglio e rispetto per una vita spezzata in modo disumano. Giuseppe era “colpevole” soltanto di essere figlio di un uomo che aveva scelto di pentirsi e di stare dalla parte della giustizia e dello Stato”. Così Russo, nella piazza intitolata al dodicenne che fu tenuto prigioniero per 779 giorni, strangolato e sciolto nell’acido.

La scopertura di una targa all’agente Montalto

Nel corso della cerimonia è stata scoperta una targa intitolata all’agente Giuseppe Montalto. In memoria del suo sacrificio e del suo impegno al servizio dello Stato, ucciso perché aveva intercettato e bloccato uno scambio di pizzini tra mafiosi.

“La tragica vicenda di Giuseppe Di Matteo – ha aggiunto – rappresenta una delle pagine più buie della storia del nostro Paese e continua ancora oggi a interrogare la coscienza civile della Nazione. Ricordare Giuseppe Di Matteo significa rinnovare con determinazione l’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata”.

Storia di Giuseppe Di Matteo “sia da monito”

“La sua storia deve restare un monito e un richiamo alla responsabilità collettiva di costruire una società fondata sul rispetto delle regole, sulla tutela dei più deboli e sull’opposizione a ogni forma di mafia. Anche per questo – ha concluso Russo – ho presentato in Senato, come primo firmatario, il ddl sull’apologia del reato di mafia: questo delitto inqualificabile dimostra la violenza della mafia e chi la inneggia deve averne piena contezza”.