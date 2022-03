Mafia, Barbagallo: “Casa Felicia non sia restituita a Badalamenti”

Il Pd si mobilita.

CINISI – “La restituzione di casa “Felicia” al figlio del boss mafioso Tano Badalamenti è qualcosa di insostenibile. Quella luogo è un simbolo”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. “Casa Felicia – ricorda il segretario Dem – è stata confiscata a Badalamenti, mandante dell’omicidio di Peppino Impastato, e assegnata nel 2010 al Comune di Cinisi. Da rudere è stata ristrutturata con fondi europei e la gestione affidata a Casa Memoria Impastato. E’ stata visitata da centinaia giovani e vi sono state svolte iniziative culturali. È diventato emblema di memoria, di denuncia e di riscatto contro la prepotenza e la crudeltà mafiosa. La restituzione è un atto che simbolicamente fa male a chi nell’antimafia vera ha creduto e continua a credere”. Nei giorni scorsi Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ha reso noto che l’Agenzia per i beni confiscati ha comunicato che il 26 aprile l’immobile dovrà essere restituito per un errore procedurale. “Il Pd Sicilia farà tutto il possibile – prosegue Barbagallo – sia al livello regionale ma anche coinvolgendo il governo nazionale affinché, nel principio e nel rispetto della legalità, si intervenga per impedire un atto che, sia pure in ossequio a una sentenza – conclude – , non esito a definire devastante”.