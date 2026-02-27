Mafia, Barbagallo (Pd): “Dimezzato l’organico della Dia in Sicilia”

"Negli ultimi 4 anni non è stato garantito neanche il turn-over"

PALERMO – “Nonostante i numerosi proclami sul contrasto alla criminalità organizzata fatta da Giorgia Meloni la Dia soffre di una lenta e progressiva trasmessa degli organici, in particolare modo in Sicilia dove ancora forte è la pressione esercitata dalla mafia. Abbiamo chiesto esplicitamente i dati all’esecutivo Meloni ma su questo ci troviamo di fronte ad un muro di gomma”. Lo dice il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Ci troviamo costretti a interessare direttamente il presidente della Camera per la palese violazione delle prerogative parlamentari, perché alla specifica domanda il governo oggi in aula ha glissato non rispondendo”, aggiunge.

“Alla Dia negli ultimi 4 anni – prosegue Barbagallo – non è stato garantito neppure il turn-over del personale trasferito o pensionato, né tantomeno vi è stato alcun tipo di potenziamento. Anzi ha subito una serie di tagli indiscriminati che, unitamente a quelle ostentate in settimana da parte del comandante dei carabinieri ea quelli, oltre 10.000 che riguardano la polizia di stato, stanno pesantemente compromettendo la funzionalità dell’attività di contrasto al crimine. Una scelta sbagliata sia sotto il profilo funzionale che sotto quello crimine. organizzativo”.