I destinatari della misura cautelare emessa dal gip

PALERMO – Questi i nomi degli indagati nell’operazione antimafia ‘Intero Mandamento’ alla Noce della squadra mobile di Palermo con nove arresti: in carcere Giacomo Abbate, 32 anni, Salvatore Cinquemani, 42 anni, Angelo De Stefano, 41 anni, Guglielmo Ficarra, 63 anni, Daniele Formisano, 47 anni, Giovanni Giordano, 49 anni, Vincenzo Landolina, 33 anni, Carmelo Giancarlo Seidita, 47 anni. Ai domiciliari Francesco Scaglione, 75 anni.

Pizzo a tappeto alla Noce

I provvedimenti sono scattati per ordine del gip e su richiesta della Dda. In azione la squadra mobile e il Servizio centrale operativo. Secondo gli inquirenti, gli indagati avevano messo in piedi un sistema di pizzo a tappeto nella zona della Noce.