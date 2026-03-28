La decisione del Tribunale per i minorenni

PALERMO – Anche uno dei più influenti capimafia della recente Cosa Nostra di Palermo, ha confermato la sua disponibilità. Si dice pronto a seguire il protocollo “Liberi di scegliere”. La capacità del boss di essere un buon padre sarà monitorata passo dopo passo, ma intanto non perde la potestà genitoriale.

La Procura per i minorenni voleva togliergli il figlio. Anche la moglie e madre ha rischiato, poi da quest’ultima è arrivata l’apertura che potrebbe cambiare il destino della coppia e del bambino.

Il giudice del Tribunale per i minorenni Nicola Aiello lo aveva incontrato in carcere ricevendo la sua disponibilità, che è stata confermata ora che ha finito di scontare la condanna. Il mafioso del mandamento di San Lorenzo, che si estende da Palermo fino ad una fetta della provincia, era stato condannato una prima volta, ma c’è ricascato. Nel suo caso, come in tanti altri, quasi tre decenni di carcere non sono stati rieducativi.

“Liberi di scegliere” per non perdere la potestà genitoriale

Troppo gravi i reati commessi dall’uomo, enorme il rischio di devianza per un figlio che cresce in un contesto di profondo disvalore. C’è un’alternativa, il protocollo “Liberi di scegliere” con l’obiettivo di aiutare chi vive in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso e vuole affrancarsi. Marito e moglie devono volerlo davvero ed essere pronti anche a cambiare città.

Per prima è stata convocata la madre. Ha acconsentito ad essere accompagnata da consulenti ed assistenti sociali. Poi il giudice è andato a chiederlo al boss quando era ancora detenuto. “Voglio che mio figlio non finisca in carcere come me, voglio il meglio per lui, mi fido di lei, è una buona madre”, ha detto.

L’ultima parole spettava al giudice Aiello che li ha inseriti nel programma “Liberi di scegliere”. Arriva dunque lo stop alla decadenza della potestà genitoriale per il boss e la moglie, ma il percorso è solo all’inizio. Le verifiche e l’impegno saranno costanti.