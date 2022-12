Mafia di Belmonte Mezzagno, 3 condanne: c’è chi “aiutò i boss”

Leggeri sconti di pena in appello. Sotto accusa anche un artigiano

PALERMO – Dieci anni ciascuno di carcere, due in meno del primo grado, sono stati inflitti dalla Corte di Appello presunto nuovo capomafia di Belmonte Mezzagno, Salvatore Francesco Tumminia, e al suo braccio destro Giuseppe Benigno. Il collegio presieduto da Adriana Piras gli ha inflitto otto anni ciascuno di carcere.

Benigno scampò ad un agguato il 2 dicembre del 2019. Egli stesso, intercettato, riteneva che il mandante del suo tentato omicidio fosse lo stesso che aveva fatto ammazzare il commercialista Antonio Di Liberto.

Ridotta la pena ad un anno, due mesi e dieci giorni per favoreggiamento aggravato nei confronti di Giovan Battista Bisconti.

Quando venne chiamato dai carabinieri per fornire informazioni sulla vicenda, avrebbe negato le evidenze emerse dalle indagini

L’inchiesta si inseriva nelle fibrillazione all’interno del clan di Belmonte determinati dall’operazione “Cupola 2.0”.

Si scontarono le fazioni fedeli a Bisconti e quelle legate invece a Tumminia. Il risultato fu una faida in cui si inserirebbero gli omicidi del commercialista Antonio Di Liberto, ucciso a maggio del 2019, e di Vincenzo Greco e assassinato a gennaio del 2019.

Giovan Battista Bisconti si presentò in caserma. Erano trascorsi nove giorni dall’arresto di Tumminia.

Bisconti, che fa l’artigiano del marmo, volle fare dichiarazioni spontanee per spiegare il contenuto di alcune intercettazioni che lo riguardano. Consegnò ai militari una lettera in cui scriveva che “le parole che ho detto durante le intercettazioni non c’è da tenerli in considerazione, perché stavo male e non ero in grado di capire quello che dicevo e ora voglio dire che le persone che avete arrestato a me personalmente non mi hanno mai creato problemi e sono delle persone per bene”.

È così la vittima del pizzo si è ritrovato sotto processo.