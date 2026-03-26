 Mafia, estorsioni e droga a Brancaccio: in carcere un uomo del pizzo
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Mafia, estorsioni e droga a Brancaccio: in carcere un uomo del racket

Mafia Brancaccio
Squadra mobile
PALERMO
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PALERMO – Mafia, estorsioni e droga a Brancaccio, un arresto. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla squadra mobile di Palermo. L’uomo dovrà rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di stupefacenti.

L’indagato è ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di “Roccella”. Si tratta di uno sviluppo investigativo della sentenza di condanna comminata lo scorso 16 marzo nei confronti di sei uomini – in parte arrestati nel blitz del 2022 denominato “Tentacoli”. Il Tribunale di Palermo in composizione collegiale, V Sezione Penale, ha contestualmente disposto la custodia cautelare in carcere dell’uomo che era a piede libero.

In particolare, è stata contestata, in giudizio, una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un venditore ambulante della zona che avrebbe dovuto pagare 300 euro al mese.

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