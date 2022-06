Mafia, i canali riservati del boss di Brancaccio Guttadauro

Ecco perché è finito in carcere

Ricerca spasmodica di canali riservati. Con questa frase il giudice per le indagini preliminari Claudia Rosini descrive il comportamento di Giuseppe Guttadauro, il boss di Brancaccio che da alcune ore è finito in carcere. La Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare.

Lo scorso febbraio Guttadauro, storico boss palermitano, l’uomo delle reti di talpe un cui finì invischiato anche Totò Cuffaro, era finito nei guai giudiziari. Tramite il figlio Mario Carlo avrebbe ripreso il suo potere criminale nel mandamento palermitano mentre viveva a Roma.

Gli arresti domiciliari

Gli erano stati concessi gli arresti domiciliari trattandosi di un uomo di 74 anni. Né l’età, né la misura cautelare gli avrebbero impedito di muoversi. Lo dimostrerebbe l’informativa stilata dai carabinieri del Ros. L’abitazione di Guttadauro, in via Fiume d’Italia, frazione marinara di Bagheria, era frequentata dai figli e dalle nuore che vivono nella stessa palazzina. Non per questo erano autorizzati ad incontrare il padre e suocero. Fin qui potrebbe apparire come il tentativo del boss di volere stare accanto familiari.

E invece dietro ci sarebbero indizi molto più gravi. Alla moglie chiedeva di recuperare un modello di telefono di antica generazione dove fosse impossibile per le forze dell’ordine installare uno spyware. Ed ancora di trovare un altro apparecchio utilizzato dal figlio Mario Carlo.

La comunicazione con il figlio

Ed è proprio la comunicazione con il figlio detenuto che gli stava particolarmente a cuore. Parlava di una lettera da fargli recapitare. Nel frattempo avrebbe continuato a gestire gli affari. Ci sono nelle videochiamate e dei contatti Telegram con i figli e alcuni impiegati dell’azienda ittica con sede in Marocco.