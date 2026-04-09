Maggioranza latitante all’Ars, Schifani sente Galvagno e convoca i partiti

Il governatore irritato per quanto accaduto a Sala d'Ercole

PALERMO – Valzer di telefonate stamattina del governatore della Sicilia Renato Schifani. Rientrato ieri da Roma dove ha avuto incontri istituzionali, Schifani, apprende l’Ansa, ha manifestato la propria irritazione per quanto è accaduto ieri all’Assemblea regionale.

La seduta dell’Ars incriminata

In aula la maggioranza ha disertato la seduta parlamentare costringendo il rinvio di un ddl in materia sanitaria tra le proteste della vice presidente e deputata di FI che, prendendo la parola, aveva criticato il comportamento dei suoi colleghi di coalizione e invocato l’intervento proprio del governatore.

Vertice di maggioranza in vista

Schifani, dopo quanto accaduto a Sala d’Ercole, si è consultato con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e ha sentito i capigruppo della maggioranza chiedendo e ottenendo una riunione di coalizione per martedì prossimo a Palazzo dei Normanni, prima della seduta parlamentare.