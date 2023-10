Magie Chiricò e sostanza Di Carmine: il Catania espugna (4-0) Caserta

Prima vittoria esterna in stagione per i rossoazzurri

4' DI LETTURA

CATANIA. Il Catania maramaldeggia a Caserta, stravincendo 4-0 la sfida contro i ripescati campani annichiliti dalla giornata di grazia di Chiricò che ha impresso una svolta decisiva al match. Inizio con i rossazzurri subito pericolosi e prodezza balistica del numero 32 che da centrocampo indirizza in rete il pallone dell’iniziale vantaggio con una parabola tanto imprevedibile quanto beffarda. Bocic è imprendibile sulla fascia e Di Carmine costantemente una spina nel fianco della retroguardia avversaria. La Casertana minaccia Bheters con una conclusione di Casoli ma sono gli etnei a centrare il raddoppio con un tapin ravvicinato sulla girata di Zammarini non trattenuta da Venturi.

Nella ripresa, Cangelosi cerca di scuotere i padroni di casa con le sostituzioni ma è ancora il Catania a segnare… mettendo al sicuro il risultato. Prima Di Carmine gira in rete il suggerimento in profondità di Zammarini e poi Chiricò pesca il secondo jolly di giornata con una conclusione a giro che si spegne in fondo al sacco. Sul 4-0 per il Catania… c’è spazio solo per le ulteriori sostituzioni, qualche bella parata di Bheters e… l’ingenuità di Bocic che sbraccia troppo con Proietti… guadagnandosi anticipatamente la via degli spogliatoi. Giornata memorabile per la formazione allenata da Tabbiani che pone nel dimenticatoio precedenti delusioni e lancia un messaggio chiaro al campionato. Gli etnei torneranno in campo, al “Massimino”, mercoledì sera per il derby di Coppa Italia contro il Messina che precederà la successiva gara casalinga di domenica prossima contro il Latina.

Tabellino

Stadio “Alberto Pinto” – di Caserta domenica 1 ottobre 2023 – ore 14

6^ giornata di andata – Serie C girone C – 2023-2024

CASERTANA – CATANIA 0-4

CASERTANA (4-3-3-) – Venturi, Calapai (dal 1°s.t. Paglino), Celiento (k), Soprano, Fabbri (dal 26°p.t. Anastasio), Casoli, Proietti, Toscano (dal 1°s.t. Damian), Carretta (dal 1°s.t. Tavernelli), Montalto (dal 12°s.t. Taurino), Curcio.

A disposizione: Marfella, Trematerra, Matese, Sciacca, Cadili.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bethers, Castellini (dal 3°s.t. Bouah), Curado (k), Silvestri, Mazzotta (dal 31°s.t. Maffei), Quaini (dal 19°s.t. Marsura), Zammarini, Rocca (dal 19°s.t. Deli), Chiricò (dal 19°s.t. Ladinetti), Di Carmine, Bocic.

A disposizione: Torrisi, Albertoni, De Luca, Sarao, Lorenzini.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Markiyan Voytyuk (Ancona) e Federico Fratello (Latina).

Quarto ufficiale: Antonio Spera (Barletta).

Reti: 6°p.t. Chiricò (CT); 26°p.t. Di Carmine (CT); 2°s.t. Di Carmine (CT); 11° s.t. Chiricò (CT).

Indisponibili: Chiarella, Rapisarda, Dubickas, Rizzo, Livieri (CT).

Ammoniti: Soprano (CAS); Proietti (CAS); Curcio (CAS).

Espulsi: Bocic (CT) al 32°s.t.

Cronaca

Primo tempo (0-2)

4° la girata di Soprano finisce a lato;

5° occasione propizia per il Catania con Di Carmine che impegna Venturi nella respinta;

6° Catania in vantaggio: gol spettacolare di Chiricò che indirizza il pallone in porta addirittura da centrocampo! 0-1 !

11° Bocic non riesce a concludere da buona posizione;

15° Chiricò, su punizione, calcia di poco a lato;

19° occasione per la Casertana ma il colpo di testa di Casoli sorvola di poco la traversa;

23° sul cross di Zammarini… di Carmine viene anticipato da Venturi in uscita;

24° Montalto manca il bersaglio da buona posizione;

25° nella Casertana, Anastasio subentra a Fabbri;

26° raddoppio del Catania: Quaini serve Zammarini che gira al volo. Venturi non trattiene e Di Carmine ribadisce in rete: 0-2 !

30° Bheters respinge la forte conclusione di Montalto;

34° azione personale di Castellini che calcia ripetutamente verso la porta avversaria ma non riesce a trovare il pertugio giusto;

36° Venturi per poco non combina una frittata sul tentativo del solito Di Carmine;

39° punizione dalla distanza di Chiricò: il pallone esce di pochissimo;

41° sul cross di Castellini… gran botta di Rocca che si stampa sul palo!

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° Carretta tira alto da posizione decentrata;

47° il primo tempo si chiude col Catania meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo (0-4)

1° tripla sostituzione nella Casertana…Damian, Paglino e Tavernelli subentrano a Toscano, Calapai e Carretta;

2° terzo gol del Catania: Zammarini pesca Di Carmine a centro area e quest’ultimo firma la sua doppietta personale: 0-3 !

3° nel Catania, Bouah rileva Castellini;

11° quarto gol del Catania: Chiricò firma la sua doppietta con un gran tiro a giro dal limite dell’area: 0-4!

12° nella Casertana, Taurino sostituisce Montalto;

14° Bheters respinge con i piedi l’insidiosa conclusione di Taurino;

15° gran respinta di Bheters sul colpo di testa ravvicinato di Celiento ma l’azione era viziata da off-side;

19° nel Catania… Marsura, Deli e Ladinetti subentrano a Quaini, Rocca e Chiricò;

31° nel Catania, l’acciaccato Mazzotta lascia il posto a Maffei;

32° Bocic colpisce al volto Proietti e viene espulso: Catania in 10 uomini!

45° concessi 6 minuti di recupero;

51° Il Catania vince nettamente la prima gara stagionale in trasferta.