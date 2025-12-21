Ancora un sabato sera di presidi per le forze dell'ordine in città

CATANIA – Come ogni fine settimana, anche questo weekend di dicembre è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze. L’obiettivo dei controlli, coordinati dalla Polizia, è prevenire crimini e incidenti e fare sì che la movida serale e notturna si svolga serenamente, al pari delle iniziative organizzate in centro storico e nella zona del lungomare.

I presidi e i posti controllo hanno riguardato piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena, via Gemmellaro.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 260 persone. 55 hanno precedenti penali. Controllati inoltre 100 veicoli, tra auto e moto.

In merito ai controlli stradali, sono state rilevate numerose infrazioni al Codice della Strada, per guida senza assicurazione o senza revisione. I mezzi sono stati, nel primo caso, sottoposti a sequestro amministrativo e, nel secondo, sospesi dalla circolazione. Multe a automobilisti indisciplinati che hanno parcheggiato le auto in divieto, sulle strisce e sui marciapiedi. Tre automobilisti guidavano con lo smartphone in mano. Sono stati multati ed è stata sospesa loro la patente.

La battaglia contro i posteggiatori abusivi

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali. E hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità per prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.

Un ventenne è stato segnalato come assuntore di droga: aveva 4 grammi di hashish. Continua senza sosta la particolare attenzione rivolta dalla Polizia di Stato al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Le zone più controllate sono state quelle ricadenti nelle vie Dusmet, Lavandaie e nei pressi del corso Sicilia. In totale ne sono stati fermati e sanzionati sette, con contestuale sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Nello specifico, si tratta di un 32enne fermato in via Dusmet, un 26enne in via Lavandaie, un 52enne in via San Gaetano alla Grotta, un 53enne in via Beato Bernardo, un 57enne in via Puccini ed, infine, un 65enne in Piazza Manganelli. Nei confronti di tre di loro i poliziotti hanno proceduto anche alla denuncia a piede libero per violazione del Dacur. Con questo provvedimento il questore vietava loro di stazionare nelle zone ove sono stati sorpresi più volte ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore.

I controlli dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Fontanarossa e del Nucleo Radiomobile. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nell’area del centro storico e, in particolare, in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe. Qui i militari sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

In totale, sono state identificate 58 persone e controllati 34 veicoli, 8 dei quali sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state elevate 15 contestazioni, per un importo complessivo di oltre 23.000 euro, con la decurtazione di 25 punti patente.

Quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per “guida senza patente poiché mai conseguita” e 1 per aver utilizzato un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. Pesante multa a suo carico e veicolo sequestrato per la confisca.

Ventidue controlli con l’etilometro, zero sanzioni

Una multa per guida con il cellulare, due per mancanza di copertura assicurativa e una per mancanza di revisione. Infine, un motociclista catanese è stato sanzionato per il mancato utilizzo del casco protettivo.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 22 conducenti, ma non sono state riscontrate irregolarità. Nel complesso, tali attività, attraverso la capillare presenza delle pattuglie dell’Arma, hanno garantito il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini. E impedito il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.