A Palermo strade allagate, danni e incidenti: distrutto un lido a Cefalù

Cinquanta interventi dei vigili del fuoco. Deviati due voli

PALERMO – Pioggia intensa, ma soprattutto forti raffiche di vento, con danni e disagi sia a Palermo che in provincia. Fino al primo pomeriggio di oggi, 17 gennaio, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati cinquanta: nella giornata in cui gran parte della regione è in allerta rossa per il maltempo, anche nel capoluogo siciliano la soglia d’attenzione è altissima e al lavoro ci sono quattordici squadre.

Intervento nella chiesa di San Matteo al Cassaro

Al centralino del comando provinciale sono arrivate richieste di soccorso soprattutto per i danni provocati dal vento: alberi sono caduti in via Montelepre, a San Martino delle Scale, a Villabate, Ficarazzi, ma anche in pieno centro città: i vigili del fuoco sono infatti intervenuti anche in via Roma. A pochi metri, ovvero in corso Vittorio Emanuele, si è anche verificato il distacco di pietra marmorea dalla chiesa di San Matteo: nella tarda mattinata, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area, non si sono registrati feriti.

Forte vento a Cefalù: “Massima attenzione”

La situazione più critica a Cefalù, dove il forte vento ha danneggiato gravemente un lido e un ristorante che si trova sul lungomare. Le cabine di legno che ospitano un bar sono state completamente scoperchiate, tavolini e sedie sono finiti per strada, il gazebo è andato distrutto e ha anche ceduto un palo della luce. Il Comune di Cefalù ha nel pomeriggio diffuso un post sui social per avvertire di nuovo la popolazione.

“Per le condizioni meteo avverse, pioggia e la presenza di forte vento si raccomanda a tutta la cittadinanza di porre la massima attenzione. Evitare di frequentare luoghi aperti dove insistono pali, alberature o oggetti che possono essere divelti. Spostarsi in caso di necessità. Sono attivi i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, la polizia municipale”.

Le strade allagate in città

Nella cittadina normanna, come in altri paesi della provincia, le scuole oggi sono rimaste chiuse. Decine gli interventi per pali dell’Enel e cartelloni pubblicitari pericolanti, dalla statale di Ficarazzi fino a Corleone, Carini, Partinico e San Giuseppe Jato. Allagamenti, invece, nelle strade che diventano storicamente fiumi nel cpaoluogo siciliano, ovvero in via Messina Marine, via Imera (allagata nel pomeriggio) e via Ugo la Malfa, dove gli automobilisti si sono ritrovati ancora una volta in difficoltà.

Strade allagate anche allo Zen e a Mondello. Situazione complicata anche sulle autostrade. Sull’A29 Palermo-Mazara in particolare, dove alle pesanti condizioni meteo si aggiunge un incidente. Si è verificato poco dopo Capaci, dove si sono scontrati due mezzi pesanti e un camion è finito di traverso. Non si sono registrati feriti, ma il traffico è rimasto bloccato per almeno due ore e mezza in direzione Palermo.

La protezione civile di Palermo ha anche diffuso un avviso per segnalare altri allagamenti. Nel dettaglio, si tratta di via Giuseppe Capparozzo (traversa di via Cesare Brandi — Zona Cona D’Oro), via Olio di Lino , l’area davanti all’ ospedale Buccheri La Ferla, viale Regione Siciliana sud est all’altezza del civico 8669, via Turrisi Colonna, corso Calatafimi sia a monte che a valle di viale Regione Siciliana, via Ruggerone da Palermo, via Saitta Longhi, piazza Marina a Sferracavallo, corso Alberto Amedeo altezza largo Siviglia, sottopasso di viale Regione Siciliana altezza via Belgio, lato monte.

Intanto sono anche stati deviati due voli che erano diretti all’aeroporto di Punta Raisi. Si tratta del Barcellona Vueling, deviato a Napoli e il Roma Fiumicino Ryanair, che atterrerà a Trapani.