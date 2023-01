Maltempo in Sicilia, neve a Ragusa: le previsioni meteo

Il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni

RAGUSA – Nel tardo pomeriggio di domenica una fitta nevicata ha imbiancato Ragusa e i monti Iblei. La neve ha iniziato a cadere copiosamente, creando non poche difficoltà alla circolazione stradale e sorprendendo i cittadini. Nel capoluogo, la temperatura nel centro cittadino ha raggiunto gli zero gradi. Per le prossime ore sono previsti anche rovesci sparsi a carattere temporalesco, il maltempo dunque continuerà anche nei prossimi giorni. In particolare martedì e mercoledì la città sarà colpita da forti temporali.

Per oggi, lunedì 23 gennaio, è stata diramata un’allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche. Allerta gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata.