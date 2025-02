Mandanti esterni di via D’Amelio: nuova richiesta d’archiviazione

Il 3 marzo arriverà la decisione del gip

CALTANISSETTA – Il prossimo 3 marzo il Gip di Caltanissetta Graziella Luparello deciderà se archiviare le indagini sulla ricerca di eventuali mandanti esterni per la strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992, dopo la seconda richiesta in tal senso, avanzata lo scorso novembre, dalla Procura nissena.

Il Gip, il 18 maggio 2022, respinse la richiesta di archiviazione e chiese all’ufficio dell’accusa di svolgere ulteriori approfondimenti, indicando cinque filoni investigativi, tra questi la cosiddetta pista nera, soprattutto i rapporti tra Paolo Bellini, l’ex di Avanguardia nazionale, e alcuni esponenti mafiosi come Antonio Gioè. Lo scrivono alcuni quotidiani.

Le indagini, coordinate dal procuratore Salvatore De Luca, dall’aggiunto Pasquale Pacifico e dai sostituti Nadia Caruso, Davide Spina e Claudia Pasciuti, si sono soffermate anche sul ruolo di esponenti dei servizi segreti, tra cui il poliziotto Giovanni Aiello (“faccia di mostro”), Ignazio D’Antone e Bruno Contrada in relazione agli omicidi degli agenti della polizia Emanuele Piazza e Antonino Agostino e sul “suicidio” in carcere di Gioè, episodio sul quale starebbe indagando la procura di Roma.

Infine, è stato analizzato il “possibile ruolo di esponenti della destra eversiva tra cui Stefano delle Chiaie nelle stragi del ’92; i “rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Giuseppe Graviano”.

La Dda di Caltanissetta continua a privilegiare altre piste, in particolare il dossier mafia-appalti, la sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino e i rapporti che avrebbero intrattenuto esponenti dei servizi segreti e massoneria. Secondo la Dda “non è emerso alcun elemento che possa far ipotizzare un movente riconducibile alla trattativa Stato-mafia per la strage di via D’Amelio”.