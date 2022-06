Manifesti contro Fi e Dc, i centristi: “Autori intervistati? Scoprire chi sono”

Parla il legale Traina, responsabile Giustizia del partito di Cuffaro

PALERMO – Tornano le polemiche per i finti manifesti elettorali contro Forza Italia e Dc nuova, affissi a Palermo da un collettivo artistico in tre tranche. “Nella trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli, in onda giovedì scorso su La7, è stata data la notizia dei manifesti a Palermo dal contenuto diffamatorio nei confronti della Democrazia cristiana e di altri partiti”, si legge in una nota del responsabile Giustizia della Dc nuova di Totò Cuffaro, il legale Marco Traina.

“La magistratura intervenga”

“Un giornalista della trasmissione ha addirittura intervistato telefonicamente uno degli autori di tali manifesti, la cui voce è stata alterata per non renderla riconoscibile”, ancora la nota. Traina poi aggiunge: “Poiché abbiamo già formalizzato una querela per tali fatti, mi auguro che l’autorità giudiziaria si sia attivata, e se non l’ha ancora fatto, chiedo che si attivi, nei confronti della redazione della predetta trasmissione al fine di conoscere l’identità degli autori di tali condotte delittuose”.