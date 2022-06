Il collettivo Offline colpisce ancora: nuovi manifesti contro Lagalla

Ritratto il volto di Riina che disegna un cuore e la pubblicità di un detersivo chiamato “dcxan“

1' DI LETTURA

PALERMO – Il collettivo Offline Corporation ‘colpisce’ ancora. Dopo le prime due azioni dimostrative arriva la terza con dei cartelloni che, a 12 giorni dalle elezioni, accostano la mafia al candidato Roberto Lagalla.

“Il collettivo di subvertiser – si legge nel comunicato – aggiunge una terza pagina alla storia dei finti manifesti elettorali che nei giorni scorsi tanto hanno infastidito il candidato Sindaco Lagalla e Totò Cuffaro. Nel centro del mirino sono sempre Forza Italia e la nuova DC di Cuffaro. Si tratta sempre di due manifesti, questa volta però a fare capolino dai manifesti, in segno d’approvazione c’è un sorridente Totò Riina che con il suo sorrisetto malinconico e facendo il segno del cuoricino con le mani esterna tutto il suo consenso a FI”.

“L’altro manifesto, invece, – continua il comunicato – è la pubblicità vintage di un miracoloso detersivo chiamato “dcxan”, promosso dall’ormai famoso partito fittizio creato dal collettivo “Democrazia Collusa”. Facendo il verso al più famoso dixan, e promette di rimuovere le macchie più ostinate della tua fedina penale e di far sbiancare gli elettori. Ovviamente in questo caso si fa riferimento al passato direttamente al passato di Totò Cuffaro che, ricordiamo, è stato condannato definitivamente a sette anni di reclusione per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e – conclude la nota – rivelazione di segreto istruttorio”.