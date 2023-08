Manifesti imbrattati, il comico Duro: “De Luca mi ha minacciato” VIDEO

Lo show man dice che pagherà la multa ma attacca il sindaco di Taormina: "Reazione altamente lesiva"

TAORMINA (ME) – Alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Taormina col video realizzato da Angelo Duro in cui il comico con bombolette spray ha imbrattato i manifesti del suo spettacolo in programma la sera del 7 agosto al Teatro Greco, lo show man palermitano in una nota dice di assumersi le sue responsabilità e che pagherà la multa che gli è stata comminata.

“Questo però non giustifica le numerose offese, minacce e violazione della privacy a cui è stato pubblicamente esposto” dice una nota del comico. Attraverso il suo legale, Angelo Duro fa sapere che la reazione del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza.

Lo spettacolo “Sono cambiato”, che ha registrato il tutto esaurito al teatro Greco, è andato in scena senza nessuna menzione dall’accaduto da parte del comico.