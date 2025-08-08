Manovra, Pace (Dc) attacca i Dem: “Voltano le spalle ai lavoratori”

Il capogruppo democristiano interviene all'indomani del voto

PALERMO – “Il recente voto dell’Aula, in occasione dell’approvazione della manovra economica, ha avuto il merito di fare chiarezza sugli equilibri politici all’interno del Parlamento siciliano e sulle cosiddette ‘geometrie variabili’ che ne caratterizzano, sempre più spesso, il percorso legislativo e le dinamiche elettorali sui territori”. Lo dichiara il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace.

“Partiti ufficialmente all’opposizione del Governo Schifani, come il Pd, usano oggi il linguaggio finanziario della borsa, anziché quello dei lavoratori, per giustificare l’ingiustificabile – prosegue Pace -. Il loro no a provvedimenti per il lavoro, a misure di sostegno nei confronti degli agricoltori, a iniziative per il rilancio del settore dell’editoria”.

Le misure bocciate in aula

“Un Pd, appalesatosi alle cronache recenti litigioso e diviso nell’accaparramento di posti, di poltrone e similari negli organi di partito. Questo Pd, che dice no agli interessi dei lavoratori, che volta le spalle agli agricoltori, ai precari dei consorzi di bonifica, è lo stesso partito che appena tre mesi fa, contrariamente alle dichiarazioni di facciata e, soprattutto, alle direttive ufficiali del segretario regionale Barbagallo, è stato protagonista di uno dei più grandi e clamorosi ‘inciuci’ politici – prosegue Pace – grazie a un’alleanza innaturale con alcuni partiti della maggioranza di centrodestra che proprio i dem dicono, a parole e con i soliti slogan, di combattere e contrastare”.

“Nel Parlamento Siciliano – aggiunge il capogruppo della DC all’ARS – c’è una maggioranza che sostiene lealmente, e alla luce del sole, il Presidente Schifani e l’azione del governo. Poi ce n’è un’altra, di maggioranza, trasversale, meno visibile, ‘carbonara’ col Pd protagonista, che all’ombra del voto segreto sostiene e ostacola il governo ad intermittenza per tutelare interessi che, dall’esito del voto dall’Aula, sembrano non corrispondere con quelli, legittimi, dei lavoratori in attesa di risposte e di certezze”.

La politica “dei due forni”

“Sono quegli stessi uomini che adottano la comoda e redditizia politica dei ‘due forni’, che in pubblico fanno di tutto per mostrarsi, contrariamente alla narrativa delle cronache agrigentine, dalla parte dei cittadini e dei loro legittimi interessi”.

“Per il momento e solo per il momento, eviteremo di entrare nel merito delle dinamiche che hanno visto protagonisti i novelli e i vecchi puritani in occasione dei provvedimenti per i territori nelle passate manovre finanziarie , ci riserviamo però di farlo nell’immediato futuro. Ai sedicenti autonomisti e ai voluttuosi democratici – conclude il parlamentare – vorrei chiedere: quale torto vi hanno fatto gli agricoltori, i lavoratori dei consorzi e gli operatori della stampa, per meritare il vostro incomprensibile no allo stanziamento di risorse a loro beneficio?”